«Она страдала»: что известно о смерти 24-летней кинозвезды

Южнокорейская актриса Ким Сэ-рон ушла из жизни в возрасте 24 лет. Тело звезды без признаков насильственной смерти нашли в её квартире в Сеуле.

Как сообщают местные СМИ, Ким Сэ-рон долгое время находилась под огромным давлением общественности. В мае 2022 года актриса попала в скандал из-за вождения в нетрезвом виде. Автомобиль под управлением Ким Сэ-рон протаранил несколько конструкций, включая трансформаторы, ограждения и уличные деревья. В результате аварии весь район остался без электроснабжения.

Происшествие вызвало неоднозначную реакцию в корейском обществе. Несмотря на извинения девушки и возмещение ущерба пострадавшим торговцам, карьера актрисы быстро пошла на спад.

«Ким Сэ-рон испытывала огромный стресс из-за прессы и злых комментариев. Она страдала от этого даже в свои последние дни», — приводит слова одного из близких южнокорейской звезды Thevoicemag.ru.

Последним кинопроектом Ким Сэ-рон стал музыкальный фильм «Гитарист», съемки которого завершились в ноябре прошлого года. В настоящее время фильм находится на стадии постпродакшна и должен выйти в прокат в мае 2025 года.

Кадры из жизни южнокорейской актрисы — в галерее «Рамблера».