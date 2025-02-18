Reuters запустило прямую трансляцию с Майдана

Reuters запустило сегодня прямую трансляцию с центральной площади Киева - майдана Незалежности. Трансляция под названием «Independence Square, in Kyiv, Ukraine» идет на YouTube-канале агентства.

По данным на 12.18 мск, ее смотрят около 1000 человек.

« Е в р о п е й с к и е л и д е р ы , с о б р а в ш и е с я в П а р и ж е н а э к с т р е н н ы е п е р е г о в о р ы , п р и з в а л и к у в е л и ч е н и ю р а с х о д о в н а у к р е п л е н и е о б о р о н о с п о с о б н о с т и к о н т и н е н т а , н о п о - п р е ж н е м у н е с о г л а с н ы с и д е е й р а з м е щ е н и я м и р о т в о р ц е в н а Украине в поддержку любого мирного соглашения», - говорится в описании к видео.

С какой целью запущена трансляция неясно, так как украинские власти запретили подобные видео после начала российской спецоперации из соображений безопасности, отмечает RT.

Напомним, что сегодня в Саудовской Аравии начались переговоры делегаций РФ и США, посвященные восстановлению отношений двух стран и урегулированию украинского кризиса. Накануне на фоне новостей о российско-американских переговорах страны ЕС решили провести в Париже экстренный саммит. Темами встречи, по данным СМИ, должны были стать вопросы европейской безопасности, а также возможное размещение войск на Украине за линией соприкосновения.

При этом президент Франции покинул саммит одним из первых и отказался от общения с прессой. А канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя дебаты о развертывании войск на территории Украины, заявил, что считает их пока «преждевременными и совершенно неуместными».