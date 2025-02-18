Reuters запустило прямую трансляцию с Майдана
Reuters запустило сегодня прямую трансляцию с центральной площади Киева - майдана Незалежности. Трансляция под названием «Independence Square, in Kyiv, Ukraine» идет на YouTube-канале агентства.
По данным на 12.18 мск, ее смотрят около 1000 человек.
«Европейские лидеры, собравшиеся в Париже на экстренные переговоры, призвали к увеличению расходов на укрепление обороноспособности континента, но по-прежнему не согласны с идеей размещения миротворцев на Украине в поддержку любого мирного соглашения», - говорится в описании к видео.
С какой целью запущена трансляция неясно, так как украинские власти запретили подобные видео после начала российской спецоперации из соображений безопасности, отмечает RT.
Напомним, что сегодня в Саудовской Аравии начались переговоры делегаций РФ и США, посвященные восстановлению отношений двух стран и урегулированию украинского кризиса. Накануне на фоне новостей о российско-американских переговорах страны ЕС решили провести в Париже экстренный саммит. Темами встречи, по данным СМИ, должны были стать вопросы европейской безопасности, а также возможное размещение войск на Украине за линией соприкосновения.
При этом президент Франции покинул саммит одним из первых и отказался от общения с прессой. А канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя дебаты о развертывании войск на территории Украины, заявил, что считает их пока «преждевременными и совершенно неуместными».