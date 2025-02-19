Зеленский разозлил Трампа своими словами о переговорах России и США

Слова украинского лидера Владимира Зеленского, раскритиковавшего переговоры между Россией и США в Эр-Рияде, разозлили президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет британская газета The Guardian.

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Издание напоминает, слова Зеленского о том, что переговоры России и США в Эр-Рияде проводились «между представителями России и представителями Соединенных Штатов Америки. Об Украине — снова об Украине — и без Украины».

« К о м м е н т а р и и у к р а и н с к о г о п р е з и д е н т а , п о - в и д и м о м у , р а з о з л и л и Трампа, который затем начал серию атак на Зеленского», — подчеркнул он.

The Guardian пишет, что Трамп поддержал будущее проведение выборов на Украине.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов при необходимости участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине с президентом этой страны Владимиром Зеленским.

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При этом, по словам Пескова, нужна юридическая фиксация договоренностей, она подлежит серьезному обсуждению «с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского».

Россия считает Владимира Зеленского нелегитимным президентом Украины, поскольку его президентский срок завершился в мае 2024 года. Власти отказались проводить в стране выборы, ссылаясь на военное положение.