Кнайсль оценила российско-американскую встречу в Эр-Рияде

Российско-американская встреча в Саудовской Аравии является интересной, а состав делегаций свидетельствует о намерении сторон добиться результата. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России (центр G.O.R.K.I. СПбГУ) Карин Кнайсль.
"Очень интересная встреча в Эр-Рияде между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио и их делегациями, - написала она в своем Telegram-канале. - Когда я сравниваю эту встречу с огромными делегациями небольших стран ЕС, где за стол пытаются усадить десятки человек, я вижу разницу: когда вы хотите добиться результата, за столом не должно быть больше восьми человек".
По словам экс-главы МИД Австрии, "все дело в классической двусторонней дипломатии".
"Теперь они определят повестку дня. Это важнейшая часть, предшествующая любому саммиту. Какие темы будут в списке, а каких не будет", - указала она.
Тем временем, как указала Кнайсль, "мининдел ЕС демонстрирует привычную военную какофонию и стратегическую близорукость".
"Они еще не осознали, что не имеют никакого значения", - заключила экс-министр.
Российско-американские переговоры начались в Эр-Рияде около 10:30 мск. От РФ за столом переговоров глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.