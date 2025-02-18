Кнайсль оценила российско-американскую встречу в Эр-Рияде

Российско-американская встреча в Саудовской Аравии является интересной, а состав делегаций свидетельствует о намерении сторон добиться результата. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России (центр G.O.R.K.I. СПбГУ) Карин Кнайсль.

" О ч е н ь и н т е р е с н а я в с т р е ч а в Эр-Рияде между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио и их делегациями, - написала она в своем Telegram-канале. - Когда я сравниваю эту встречу с огромными делегациями небольших стран ЕС, где за стол пытаются усадить десятки человек, я вижу разницу: когда вы хотите добиться результата, за столом не должно быть больше восьми человек".

По словам экс-главы МИД Австрии, "все дело в классической двусторонней дипломатии".

" Т е п е р ь о н и о п р е д е л я т п о в е с т к у д н я . Э т о в а ж н е й ш а я ч а с т ь , п р е д ш е с т в у ю щ а я л ю б о м у с а м м и т у . К а к и е т е м ы б у д у т в с п и с к е , а к а к и х н е б у д е т " , - у к а з а л а о н а .

Тем временем, как указала Кнайсль, "мининдел ЕС демонстрирует привычную военную какофонию и стратегическую близорукость".

" О н и е щ е н е о с о з н а л и , ч т о н е и м е ю т н и к а к о г о з н а ч е н и я " , - з а к л ю ч и л а э к с - м и н и с т р .

Российско-американские переговоры начались в Эр-Рияде около 10:30 мск. От РФ за столом переговоров глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.