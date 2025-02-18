В США высокопоставленная чиновница уволилась после споров с DOGE о доступе к данным

Исполняющая обязанности комиссара Администрации социального обеспечения (SSA) США Мишель Кинг покинула свой пост после отказа предоставить департаменту государственной эффективности (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, доступ к конфиденциальной государственной информации. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

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" ‎ Е е н е з а с т а в л я л и п о к и д а т ь в е д о м с т в о , э т о б ы л е е в ы б о р . В ы б о р о м Б е л о г о д о м а б ы л о н е п о з в о л и т ь е й д а л ь ш е в о з г л а в л я т ь е г о " , - с к а з а л а т е л е к а н а л у п р е з и д е н т а м е р и к а н с к о й п р а в о з а щ и т н о й г р у п п ы S o c i a l S e c u r i t y W o r k s Н э н с и А л ь т м а н .

По словам Альтман, запрос DOGE касался предоставления доступа к секретной информации, включая банковские данные американцев, номера социального страхования, сведения о доходах, семейном положении, дате рождения, а также медицинские документы, необходимые для получения пособия по инвалидности. Президент правозащитной группы отметила, что граждане Соединенных Штатов передавали правительству эту информацию через налоговые декларации и отчеты их работодателей о доходах.

Уточняется, что вместо Кинг президент США Дональд Трамп назначил исполняющим обязанности комиссара Лиланда Дудека - руководителя отдела SSA по борьбе с мошенничеством. 14 февраля сообщалось, что DOGE получил доступ к ПО для передачи данных Минтруда США. Речь идет о программном обеспечении PuTTY. При этом уточняется, что из-за исков ряда профсоюзов доступ DOGE к данному ПО приостановлен, как минимум на время.