В США высокопоставленная чиновница уволилась после споров с DOGE о доступе к данным
Исполняющая обязанности комиссара Администрации социального обеспечения (SSA) США Мишель Кинг покинула свой пост после отказа предоставить департаменту государственной эффективности (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, доступ к конфиденциальной государственной информации. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
"Ее не заставляли покидать ведомство, это был ее выбор. Выбором Белого дома было не позволить ей дальше возглавлять его", - сказала телеканалу президент американской правозащитной группы Social Security Works Нэнси Альтман.
По словам Альтман, запрос DOGE касался предоставления доступа к секретной информации, включая банковские данные американцев, номера социального страхования, сведения о доходах, семейном положении, дате рождения, а также медицинские документы, необходимые для получения пособия по инвалидности. Президент правозащитной группы отметила, что граждане Соединенных Штатов передавали правительству эту информацию через налоговые декларации и отчеты их работодателей о доходах.
Уточняется, что вместо Кинг президент США Дональд Трамп назначил исполняющим обязанности комиссара Лиланда Дудека - руководителя отдела SSA по борьбе с мошенничеством. 14 февраля сообщалось, что DOGE получил доступ к ПО для передачи данных Минтруда США. Речь идет о программном обеспечении PuTTY. При этом уточняется, что из-за исков ряда профсоюзов доступ DOGE к данному ПО приостановлен, как минимум на время.