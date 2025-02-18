На Западе назвали возможные сроки встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может состояться в Саудовской Аравии уже на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что текущие переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде могут «проложить путь к саммиту двух лидеров».

Напомним, что встреча представителей Москвы и Вашингтона стартовала в 10:30. От России в ней участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В делегацию США вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц.

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Переговоры последовали за телефонным разговором между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он состоялся 12 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что беседа была продолжительной и конструктивной.