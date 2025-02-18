Песков высказался о личной встрече Путина и Трампа
В Кремле уточнили, что пока там нет понимания о том, когда может состояться личная встреча российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Однако уточнили, что больше данных будет после переговоров, которые в настоящий момент проходят в Саудовской Аравии. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Понимания по датам (встречи Путина и Трампа — прим. URA.RU) нет. Возможно появятся прикидки по результатам сегодняшних переговоров в Саудовской Аравии», — сказал Песков во время конференц-колла.
В Кремле прокомментировали ход переговоров РФ и США
Его слова передает корреспондент URA.RU.
В Саудовской Аравии официально начались переговоры по Украине с участием российских и американских делегатов. Это первое мероприятия такого характера с марта 2022 года, когда проходили переговоры по разрешению конфликта в Стамбуле.