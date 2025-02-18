Песков высказался о личной встрече Путина и Трампа

В Кремле уточнили, что пока там нет понимания о том, когда может состояться личная встреча российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Однако уточнили, что больше данных будет после переговоров, которые в настоящий момент проходят в Саудовской Аравии. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

« П о н и м а н и я п о д а т а м ( в с т р е ч и Путина и Трампа — прим. URA.RU) нет. Возможно появятся прикидки по результатам сегодняшних переговоров в Саудовской Аравии», — сказал Песков во время конференц-колла.

В Кремле прокомментировали ход переговоров РФ и США

Его слова передает корреспондент URA.RU.

В Саудовской Аравии официально начались переговоры по Украине с участием российских и американских делегатов. Это первое мероприятия такого характера с марта 2022 года, когда проходили переговоры по разрешению конфликта в Стамбуле.