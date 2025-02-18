Обзор иноСМИ: «удар в спину» Европе и «кот в мешке» вместо редкоземельных металлов

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Новый план западных компаний - «все, кроме Китая»

По мере роста напряженности в отношениях между США и Китаем всё больше американских технологических компаний переносят свое производство из КНР в другие страны, пишет The Wall Street Journal. В статье отмечается, что теперь компании из США руководствуются принципом «все, кроме Китая».

В последние годы многие транснациональные корпорации решили, что стали слишком зависимы от поставщиков в Китае, подчеркивает WSJ. Это побудило американский бизнес следовать стратегии «Китай плюс 1» по расширению поставщиков за счет компаний из других стран. Глава Ассоциации полупроводниковой промышленности Малайзии Вонг Сью Хай рассказал, что многие покидающие Китай компании переводят производство именно в Малайзию. Это касается производителей чипов, смартфонов и ноутбуков. По данным Американской торговой палаты в Китае, около трети из 360 компаний США рассматривают или уже начали перевод производства в другие страны. Это требует более значительных инвестиций и может повысить издержки на 15 процентов, так как производство КНР невозможно превзойти по стоимости, объемам и срокам исполнения, отмечает WSJ.

В Еврокомиссии заявили об «ударе в спину» от США

Французский еврокомиссар по промышленной стратегии, вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Стефан Сежурне заявил, что теперь ему «стыдно за американцев», сообщает Lorient-Le Jour. Такое заявление Сежурне сделал после выступлений вице-президента США Джей Ди Вэнса в Европе. Вэнс заявил, что главный враг Европы находится «внутри», а не в России или Китае. По его мнению, свобода слова и демократия в европейских странах оказались в осаде, и в этом заключается главная угроза для континента.

Сежурне отметил, что после речей американского вице-президента почувствовал «стыд за американцев за удар в спину, нанесенный европейской модели». Вице-президент ЕК также обратил внимание, что Вэнс предпочитает встречаться с лидером АдГ (немецкой крайне правой партии), а не с действующим канцлером Германии. Сежурне назвал такие действия «экзистенциальными для европейцев».

«Правда о редкоземельных металлах Украины»

Японское издание Mainichi Shimbun рассказало, что редкоземельные металлы, которые Украина предлагает США в обмен на гарантии безопасности, могут оказаться «котом в мешке». Эксперт Японской национальной корпорации энергетики и металлов Такеши Харада заявил, что впервые услышал о возможности добывать редкоземельные элементы на Украине. Ранее Киев не считался значимым игроком на этом рынке, подчеркнул он.

Эксперт отметил, что ранее на Украине добывалась титановая руда, которая впоследствии перерабатывалась в титановую губку. Титан не относится к редкоземельным элементам, но считается редким. Легкий титан, среди прочего, используется для производства корпусов самолетов. Харада указал, что для очистки титана требуется большое количество электроэнергии, но Украина сейчас сталкивается с серьезной нехваткой электричества. По мнению эксперта, Трамп занял дальновидную позицию, заявив, что Украина обладает «очень ценными редкоземельными металлами». Однако нельзя отрицать, что ожидания опережают реальность, подчеркнул Харада.

У армии Южной Кореи появилась ракета против бункеров

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи объявил, что Сеул развернул новую противобункерную ракету, способную поражать подземные цели. Как пишет The Korea Times, новое вооружение отражает попытку сдержать военную угрозу со стороны Северной Кореи.

Военные Южной Кореи развернули тактическую ракету класса «земля-земля», которая может наносить по дальнобойной артиллерии КНДР «одновременные точные удары в сжаты сроки». В Сеуле подчеркнули, что такие удары будут нанесены в случае возникновения «непредвиденных обстоятельств». Баллистическая ракета, получившая названая Ure («гром» в переводе с корейского), была разработана для поражения северокорейских орудий, спрятанных в пещерах и туннелях. Ее дальность составляет 180 километров.

«Папа Франциск чувствует близость смерти»

Папа Римский Франциск серьезно обеспокоен своим здоровьем после госпитализации с тяжелым бронхитом и спешит завершить дела, прежде чем развернется битва за папский престол, пишет Politico. Газета напомнила, что 88-летнему Франциску в молодости удалили часть легкого и в последние годы его здоровье становится все слабее. По словам двух осведомленных источников Politico, Франциск страдает от сильной боли и в частном порядке выражает уверенность, что его смерть близка.

Поначалу Папа Римский отказывался ехать в больницу, но ему «недвусмысленно сказали», что он рискует своей жизнью. На протяжении последнего месяца, пока здоровье папы ухудшалось, он предпринял шаги по завершению своих ключевых инициатив и назначению «сочувствующих ему деятелей» на ключевые посты католической церкви. В частности, он назначил монахиню, сестру Рафаэллу Петрини первой женщиной-губернатором Ватикана. Politico обратило внимание, что недавно Франциск столкнулся с «политически деликатной» ситуацией - он раскритиковал заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса, который использовал теологическую концепцию, связанную с любовью, для оправдания жесткой миграционной политики Дональда Трампа. Один из наблюдателей за политикой Ватикана заявил Politico, что администрация Трампа может повлиять на назначение нового Папы Римского и сделать так, чтобы католическую церковь возглавил кто-то «менее конфронтационный».