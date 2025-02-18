На Украине запереживали из-за молчания Зеленского

Владимир Зеленский с 13 февраля не делал своих вечерних видеообращений. Как сообщает РИА Новости, на это обратили внимание украинские СМИ.

Издание «Страна» отметило, что столь длинного перерыва украинский политик не делал с начала специальной военной операции. С тех пор они почти ежедневно публиковались в социальных сетях. Указывается, что сейчас Зеленский совершает различные поездки в другие страны, однако это не мешало ему записывать обращения ранее.

Напомним, что 17 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией поинтересовалась, будут ли украинские власти в очередной раз отрицать причину странностей мимики Зеленского во время выступления перед журналистами на Мюнхенской конференции. Она привела ролик с украинским политиком: он часто переводит взгляд из одной точки в другую, хаотично меняет положение конечностей и головы, а также выражение лица. По мнению дипломата, причиной этому являются наркотики.