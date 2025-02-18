Делегации России и США пропустили одну важную деталь перед переговорами

На переговорах между Россией и США в Саудовской Аравии делегации обеих стран начали обсуждение без традиционных рукопожатий и приветственных слов перед прессой. Об этом сообщили журналисты, указывая на изменение протокола в начале важной встречи.

« Д е л е г а ц и и Р о с с и и и США начали переговоры, отказавшись от традиционных рукопожатий», — передает NEWS.ru.

Стало известно об уступках США России до начала переговоров в Эр-Рияде

По данным источника, со стороны России в переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в то время как американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по отношениям с РФ Стив Уиткофф.

Кто такой Юрий Ушаков

Переговоры проходят в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде во дворце королевской семьи Дирия, расположенном в комплексе Альбасатин. На них делегаты из двух стран обсудят двухсторонние отношения и урегулирование украинского конфликта. Отмечается, что это первая значимая встреча между делегациями двух стран такого характера с марта 2022 года, когда проходили переговоры по разрешению конфликта в Стамбуле.