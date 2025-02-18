Эррол Маск, политический деятель из ЮАР и отец американского предпринимателя Илона Маска, подлил масла в разгорающийся огонь слухов о том, что экс-президент США Барак Обама тайно разводится со своей женой Мишель. Или, как уверен Маск-старший, не совсем женой.

Оригинальный взгляд на ориентацию и брак 44-го американского лидера он озвучил во время беседы с автором подкаста Wide Awake Podcast Джошуа Рубином. По мнению Маска, Мишель Обама на самом деле является трансвеститом.*

« В ы з н а е т е , у н а с в Ю А Р о б а м о в с к и е … п р е д п о ч т е н и я н и к о г д а н е о д о б р я л и . М ы п о н я л и , ч т о о н — к в и р , ж е н а т ы й н а м у ж ч и н е , п е р е о д е т о м в ж е н щ и н у ( м е ж д у н а р о д н о е д в и ж е н и е Л Г Б Т п р и з н а н о в РФ экстремистским и запрещено). Мы все это поняли. Но это не общеизвестный факт», — приводит его слова Radar Online.

Рубина это откровение удивило. Он переспросил — действительно ли его собеседник имеет в виду, что Мишель Обама родилась биологическим мужчиной.

« К о н е ч н о . В ы э т о г о н е з н а л и ? Т е п е р ь з н а е т е » , — н е в о з м у т и м о о т в е т и л М а с к .

Также он рассказал, что смерть известного в США комика Джоан Риверс была убийством — юмористка скончалась спустя две недели после того, как пошутила про пол «Мишель» Обамы. Наконец, резюмировал Эррол, за аргументом можно обратиться к находящимся в публичном доступе снимкам.

« У н и х е с т ь ф о т о г р а ф и и , н а к о т о р ы х о н а з а п е ч а т л е н а в с п о р т и в н о м к о с т ю м е с 9 - д ю й м о в ы м с в и с а ю щ и м в н и з … И э т о , т а к с к а з а т ь , н о г а » , — н а п о м н и л о н .

Ранее Актриса Дженнифер Энистон опровергла сообщения о романе с Бараком Обамой.

*международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено