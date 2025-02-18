Глава МИД Франции высказался об отправке войск на Украину

Вопрос отправки западных военных на Украину сейчас не стоит на повестке. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Franceinfo.

Глава французского МИД отметил, что никто не говорил об отправке войск на Украину прямо сейчас.

« Е щ е р а н о о б э т о м г о в о р и т ь . Э т о т в о п р о с в с т а н е т в о п р е д е л е н н ы й м о м е н т , к о г д а б у д е т н а й д е н м и р — в к а ч е с т в е е г о г а р а н т и й » , — с к а з а л о н .

Ранее стало известно, что между лидерами Европейского союза (ЕС) разгорелся конфликт по поводу отправки войск на Украину. Против данной меры выступили Германия, Польша, Италия и Испания, уточнив, что не желают отправлять свои миротворческие силы на Украину.