Макрон заявил об угрозе очередных минских соглашений по Украине

Новые соглашения по Украине рискуют повторить судьбу минских договоренностей, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в соцсети X.

С таким заявлением он выступил после экстренного саммита лидеров европейских стран, который накануне состоялся в Париже. Встречу Макрон организовал на фоне заявлений из США, что Европу могут отстранить от переговоров по урегулированию конфликта.

Президент Франции подчеркнул, что Европа стремимся к прочному и долгосрочному миру на Украине. Для этого Украина «должна получить прочные и надежные гарантии безопасности», а «Россия должна прекратить свою агрессию».

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Макрон заверил, что Франция намерена работать над достижением этих целей вместе с США, Украиной и другими европейскими странами.

Президент Франции после встречи с европейскими лидерами созвонился с президентом США Дональдом Трампом и украинским коллегой Владимиром Зеленским. В Эр-Рияде сегодня начались переговоры делегаций России и США, в числе обсуждаемых тем - урегулирование конфликта на Украине.