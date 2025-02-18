Число жертв наводнений в США выросло до 14 человек

Реки вышли из берегов после рекордных осадков в штатах Джорджия, Кентукки и Западная Вирджиния. Губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси заявил, что несколько местных жителей остаются без вести пропавшими, не уточнив их число, сообщила телекомпания CNN.

По данным метеорологов, в выходные в Кентукки выпало более 14 мм осадков, что превышает месячную норму. Наводнения привели к перебоям с электроснабжением в этом штате, а также в Западной Вирджинии, Пенсильвании и Мэриленде. Отключения затронули почти 80 тыс. потребителей.