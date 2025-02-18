Экс-премьер Польши назвал бессмысленной встречу лидеров ЕС в Париже

Экстренный саммит лидеров европейских стран в Париже был бессмысленным, Европа впустую потратила три месяца после победы на выборах в США Дональда Трампа. Об этом заявил в эфире телеканала TVP Info бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер (2001-2004).

" Э т о б ы л а д р у ж е с к а я в с т р е ч а з а ч а ш к о й к о ф е с п и р о ж н ы м и . А б с о л ю т н о б е с с м ы с л е н н а я " , - с ч и т а е т б ы в ш и й г л а в а п о л ь с к о г о п р а в и т е л ь с т в а . П о е г о м н е н и ю , п о с л е п а р и ж с к о й в с т р е ч и Е в р о п а н е с м о ж е т в ы р а б о т а т ь и н а п р а в и т ь США какой-либо план по Украине. "Да, потому что впустую были потрачены три месяца. Ведь очертания планов [президента США Дональда] Трампа были давно известны. То, что к ним относились легкомысленно и посчитали за предвыборную болтовню - это другой вопрос", - подчеркнул Миллер.

Встреча представителей властей РФ и США в Эр-Рияде, по его мнению, представляет собой "саммит США - Россия".

17 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон провел неформальную встречу в Париже лидеров Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также Великобритании, не входящей более в состав Евросоюза. Наряду с делегатами этих стран на встречу приглашены председатели Еврокомиссии и Евросовета, а также генеральный секретарь НАТО. Перед началом встречи в Елисейском дворце сообщили, что на встрече должны быть, в частности, рассмотрены "гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены Украине".

18 февраля в Эр-Рияде начались переговоры делегаций РФ и США. Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.