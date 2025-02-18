Экс-премьер Польши назвал бессмысленной встречу лидеров ЕС в Париже
Экстренный саммит лидеров европейских стран в Париже был бессмысленным, Европа впустую потратила три месяца после победы на выборах в США Дональда Трампа. Об этом заявил в эфире телеканала TVP Info бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер (2001-2004).
"Это была дружеская встреча за чашкой кофе с пирожными. Абсолютно бессмысленная", - считает бывший глава польского правительства. По его мнению, после парижской встречи Европа не сможет выработать и направить США какой-либо план по Украине. "Да, потому что впустую были потрачены три месяца. Ведь очертания планов [президента США Дональда] Трампа были давно известны. То, что к ним относились легкомысленно и посчитали за предвыборную болтовню - это другой вопрос", - подчеркнул Миллер.
Встреча представителей властей РФ и США в Эр-Рияде, по его мнению, представляет собой "саммит США - Россия".
17 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон провел неформальную встречу в Париже лидеров Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также Великобритании, не входящей более в состав Евросоюза. Наряду с делегатами этих стран на встречу приглашены председатели Еврокомиссии и Евросовета, а также генеральный секретарь НАТО. Перед началом встречи в Елисейском дворце сообщили, что на встрече должны быть, в частности, рассмотрены "гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены Украине".
18 февраля в Эр-Рияде начались переговоры делегаций РФ и США. Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.