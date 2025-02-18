СМИ раскрыли, что произошло на экстренном саммите Макрона по Украине

Европейские лидеры не смогли договориться в ходе саммита в Париже, который в экстренном порядке созвал президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет Financial Times.

По данным источников издания, на саммите «произошло столкновение» между лидерами стран Европы из-за отправки войск на Украину, так как Германия, Италия, Польша и Испания отказались поддержать эту идею.

При том, что целью неформальной встречи «было достижение единой позиции по ответу на мирные переговоры президента США Дональда Трампа с Россией», отмечает газета.

17 февраля на фоне новостей о возможных переговорах России и США по украинскому кризису страны ЕС решили провести в Париже экстренный саммит. Темами встречи, по данными СМИ, должны были стать вопросы европейской безопасности, а также возможное размещение войск на Украине за линией соприкосновения.

При этом президент Франции покинул саммит одним из первых и отказался от общения с прессой. А канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя дебаты о развертывании войск на территории Украины, заявил, что считает их «совершенно преждевременными и совершенно неуместными», так как итоги российско-американских переговоров еще неизвестны.