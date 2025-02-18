Польский суд оправдал издателя книги с отрицанием Холокоста

Районный суд города Ченстохова снял обвинения в отрицании нацистских преступлений в Польше в годы Второй мировой войны с владельца издательства 3DOM Томаша Сталы, который опубликовал книгу польского историка Дариуша Ратайчака, поставившего под вопрос нацистские преступления против евреев в концлагерях фашистской Германии. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita, делая вывод, что отныне книгу Ратайчака "Опасные темы" можно будет свободно печатать и распространять в Польше.

В своей книге польский историк отрицал существование газовых камер в концлагерях, утверждая, что ядовитый газ Циклон Б использовался не для массового убийства людей, а только в целях дезинфекции, а узники умирали в результате тяжелого труда, плохого питания и антисанитарии, после чего тела умерших сжигали в печах.

Книга впервые была издана в Польше в 1999 году и вызвала волну критики, после чего Ратайчак был уволен из Опольского университета, где преподавал. В 2010 году Ратайчак умер.

Экземпляры его книги были обнаружены в издательстве 3DOM год назад, когда там проводили обыск сотрудники Агентства внутренней безопасности. Тогда же против Томаша Сталы было возбуждено дело об отрицании нацистских преступлений. Истцом выступал польский Институт национальной памяти.

Решение о снятии с книгоиздателя обвинений суд мотивировал тем, что Стала всего лишь издал книгу историка, а не написал ее, указывает Rzeczpospolita.