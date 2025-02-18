МИД КНР прокомментировал возможность отправки китайских миротворцев на Украину

Китай придерживается беспристрастной позиции в отношении кризиса на Украине, Пекин не отвечает на гипотетические вопросы, связанные с конфликтом.

Пекин прокомментировал возможность отправки китайских миротворцев на Украину
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Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, говоря о возможности отправки китайских миротворческих сил на Украину.

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«Мы не комментируем гипотетические вопросы. Китай последовательно придерживается беспристрастной позиции по украинскому кризису, которую озвучивал много раз», — цитирует его РИА Новости

Ранее журнал The Economist сообщил, что США хотят отправить на Украину миротворцев в том числе из Китая.

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