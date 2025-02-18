Пекин прокомментировал возможность отправки китайских миротворцев на Украину

Китай придерживается беспристрастной позиции в отношении кризиса на Украине, Пекин не отвечает на гипотетические вопросы, связанные с конфликтом.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, говоря о возможности отправки китайских миротворческих сил на Украину.

Шольц прокомментировал предложения о развертывании войск на Украине

« М ы н е к о м м е н т и р у е м г и п о т е т и ч е с к и е в о п р о с ы . Китай последовательно придерживается беспристрастной позиции по украинскому кризису, которую озвучивал много раз», — цитирует его РИА Новости

Ранее журнал The Economist сообщил, что США хотят отправить на Украину миротворцев в том числе из Китая.