Пекин прокомментировал возможность отправки китайских миротворцев на Украину

МИД КНР прокомментировал возможность отправки китайских миротворцев на Украину
Китай придерживается беспристрастной позиции в отношении кризиса на Украине, Пекин не отвечает на гипотетические вопросы, связанные с конфликтом.
Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, говоря о возможности отправки китайских миротворческих сил на Украину.
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«Мы не комментируем гипотетические вопросы. Китай последовательно придерживается беспристрастной позиции по украинскому кризису, которую озвучивал много раз», — цитирует его РИА Новости
Ранее журнал The Economist сообщил, что США хотят отправить на Украину миротворцев в том числе из Китая.