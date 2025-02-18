В Грузии высказались о европейском пути страны

Грузины в первую очередь грузины, а уже потом - европейцы. Об этом в интервью радиостанции Radio Courtoisie заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.

" У н а с м н о г о о б щ е г о с е в р о п е й ц а м и - н а ш х а р а к т е р , и д е н т и ч н о с т ь , н а ш и ц е н н о с т и , н е с м о т р я н а г е о г р а ф и ч е с к о е о т д а л е н и е . Э т о т е с х о д с т в а , к о т о р ы е н а с у с т р е м л я ю т к Е в р о п е . Н о , д у м а ю , м ы в п е р в у ю о ч е р е д ь г р у з и н ы , а у ж е п о т о м - е в р о п е й ц ы " , - с к а з а л о н .

Несмотря на "вызовы", Грузия не свернула с пути и не отказалась от своих ценностей, подчеркнул Кавелашвили.

В феврале Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию с призывом не признавать легитимной действующую в Грузии власть и бойкотировать ее, а также признал Саломе Зурабишвили президентом республики.

Отношения Грузии с Евросоюзом и США начали портиться после того, как местный парламент принял закон об иностранных агентах, а также объявил о приостановке переговоров по вступлению республики в ЕС. Возмущение Запада вызвали также итоги парламентских выборов, которые состоялись 26 октября 2024 года. Победила правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", однако оппозиция и бывший президент Саломе Зурабишвили не признали итоги голосования.