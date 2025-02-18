Принца Гарри раскритиковали за публичную поддержку Украины. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

На прошлой неделе принц Гарри встретился с участниками «Игр непокоренных», которые в этом году проходили в Канаде. В сети появилось видео, где младший сын короля Великобритании общается с дочерью украинского ветерана Александра Андрощука, который завоевал золотую медаль в сноубординге на соревнованиях. Герцог Сассекский дал автограф и сфотографировался в обнимку с девочкой. В другом ролике принц Гарри высказался в поддержку Украины.

« В с е с о о б щ е с т в о « И г р н е п о к о р е н н ы х » и в е с ь м и р п о д д е р ж и в а ю т в а с » , — з а я в и л ч л е н к о р о л е в с к о й с е м ь и .

Читатели Daily Mail принялись обсуждать поступок принца Гарри.

« Е щ е о д и н н е в и н н ы й ч е л о в е к , к о т о р о г о и с п о л ь з о в а л и д л я р е й т и н г а Г а р р и » , « Ч а с т ь м и р а п о д д е р ж и в а е т Украину. Но страна, в которой он теперь живет, больше не поддерживает», «Почему он думает, что теперь может говорить от имени всего мира?», «Ты не говоришь за весь мир, Гарри. Он действительно думает, что он государственный деятель, не так ли?» — писали интернет-пользователи.

«Игры непокоренных» — спортивные соревнования ветеранов военных конфликтов, получивших инвалидность. Мероприятие было основано принцем Гарри в 2014 году. Участники состязаются в стрельбе из лука, баскетболе, волейболе, регби, плавании и других видах спорта.

8 февраля принц Гарри и Меган Маркл встретились с канадскими спортсменами на завтраке фонда True Patriot Love перед началом «Игр непокоренных». Они общались и фотографировались с участниками. Во время мероприятия герцогиня Сассекская подвинула девушку в инвалидной коляске. Интернет-пользователи принялись критиковать жену принца Гарри, потому что она не спросила у женщины разрешения.