Президент Грузии рассказал о попытках подтолкнуть страну к войне с РФ
Грузию после начала украинского конфликта внешние силы подталкивали к войне с Россией, оставляя республику наедине с ядерной державой. Об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью радиостанции Radio Courtoisie.
"Нас оставляли наедине с ядерной державой и обещали: "Давайте, мы вам оружие предоставим". Молодые проевропейцы призывали нас к войне против России. Заставляли тогдашнее правительство сделать это. Возникает вопрос: "Грузия должна была участвовать в этой войне?" - сказал Кавелашвили.
Как отметил глава грузинского государства, такие призывы заявлялись с первого дня после начала боевых действий на Украине.
"Нас призывали присоединиться к санкциям, послать добровольцев [на Украину] и поддержать войну, в то время как мы не являемся ни членами НАТО, ни Евросоюза", - добавил президент.
Он подчеркнул, что в отстаивании национальных интересов властям Грузии помог народ. Кавелашвили раскритиковал действия экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили.
"В один день история признает, что мы спасли страну. Мы должны были говорить правду нашим гражданам. Жаль, что тогда президент Зурабишвили стояла за спиной Молдавии и Украины", - заключил Кавелашвили.
Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года, будучи премьером Грузии, объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. В начале марта прошлого года Владимир Зеленский отозвал посла Украины из Тбилиси из-за позиции грузинских властей в вопросе санкций. Данное решение грузинского правительства раскритиковала и оппозиция, обвинив власти республики в сотрудничестве с РФ. Кроме того, руководство правящей партии часто обвиняло украинские власти и некоторых европейских политиков в попытке открыть на грузинской территории второй фронт. По их мнению, определенные силы намерены спровоцировать Россию на ведение там параллельных военных действий.