Грузию после начала украинского конфликта внешние силы подталкивали к войне с Россией, оставляя республику наедине с ядерной державой. Об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью радиостанции Radio Courtoisie.

" Н а с о с т а в л я л и н а е д и н е с я д е р н о й д е р ж а в о й и о б е щ а л и : " Д а в а й т е , м ы в а м о р у ж и е п р е д о с т а в и м " . М о л о д ы е п р о е в р о п е й ц ы п р и з ы в а л и н а с к в о й н е п р о т и в Р о с с и и . З а с т а в л я л и т о г д а ш н е е п р а в и т е л ь с т в о с д е л а т ь э т о . В о з н и к а е т в о п р о с : "Грузия должна была участвовать в этой войне?" - сказал Кавелашвили.

Как отметил глава грузинского государства, такие призывы заявлялись с первого дня после начала боевых действий на Украине.

" Н а с п р и з ы в а л и п р и с о е д и н и т ь с я к с а н к ц и я м , п о с л а т ь д о б р о в о л ь ц е в [ н а У к р а и н у ] и п о д д е р ж а т ь в о й н у , в т о в р е м я к а к м ы н е я в л я е м с я н и ч л е н а м и НАТО, ни Евросоюза", - добавил президент.

Он подчеркнул, что в отстаивании национальных интересов властям Грузии помог народ. Кавелашвили раскритиковал действия экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили.

" В о д и н д е н ь и с т о р и я п р и з н а е т , ч т о м ы с п а с л и с т р а н у . М ы д о л ж н ы б ы л и г о в о р и т ь п р а в д у н а ш и м г р а ж д а н а м . Ж а л ь , ч т о т о г д а п р е з и д е н т З у р а б и ш в и л и с т о я л а з а с п и н о й М о л д а в и и и Украины", - заключил Кавелашвили.

Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года, будучи премьером Грузии, объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. В начале марта прошлого года Владимир Зеленский отозвал посла Украины из Тбилиси из-за позиции грузинских властей в вопросе санкций. Данное решение грузинского правительства раскритиковала и оппозиция, обвинив власти республики в сотрудничестве с РФ. Кроме того, руководство правящей партии часто обвиняло украинские власти и некоторых европейских политиков в попытке открыть на грузинской территории второй фронт. По их мнению, определенные силы намерены спровоцировать Россию на ведение там параллельных военных действий.