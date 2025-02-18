Раскрыт еще один вопрос, который обсудят в Эр-Рияде помимо Украины

Переговоры российской и американской делегаций в Саудовской Аравии могут затронуть не только украинский вопрос, но и и более техническую проблему выдачи агремана послу России в Вашингтоне, заявил в беседе с РИА Новости политолог-американист Константин Блохин. По его словам, предстоящий диалог крайне важен с учетом перспективы подготовки встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Н е с м о т р я н а т о ч т о в с т р е ч а п р е п о д н о с и т с я к а к п р о м е ж у т о ч н а я , о н а , н а с а м о м д е л е , к л ю ч е в а я . П о т о м у ч т о о т э т о й в с т р е ч и б у д е т з а в и с е т ь б у д у щ е е в с т р е ч и Путина и Трампа, — подчеркнул эксперт.

В ЕС опасаются, что РФ и США будут обсуждать раздел не только Украины, но и Европы

По его мнению, на встрече также могут обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Как будет вестись диалог за закрытыми дверями, никто не знает, признался Блохин, однако уже сама позиция США по Украине трансформировалась от нанесения стратегического поражения России при экс-президенте Джо Байдене до заморозки конфликта при Трампе.

Байден вообще в упор нас не хотел видеть, а эти готовы вести переговоры, — резюмировал американист.

Ранее глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что страны Европы остались за «детским столом» в рамках переговоров по Украине. Он считает, что такая ситуация является следствием многолетнего недофинансирования оборонной сферы.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, находящийся в Эр-Рияде как возможный участник российской делегации, рассказал, что уже встретился с некоторыми представителями команды Трампа. По его словам, они «отлично решают проблемы».