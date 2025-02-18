В Эстонии прокомментировали итоги конференции в Мюнхене

Мюнхенская конференция по безопасности предоставила России дипломатическую инициативу. Об этом заявил председатель парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон, передает ТАСС.

В Эстонии прокомментировали итоги конференции в Мюнхене
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"Я считаю, что Россия добилась важной победы на выходных - она более активна в дипломатическом плане", - сказал он.

Михкельсон считает, что в настоящий момент у России есть инициатива не только на поле боя, но и в дипломатии.

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Одной из ключевых тем стал конфликт на Украине. За несколько дней до конференции президент США Дональд Трамп провел первый официальный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ряд вопросов, включая украинский кризис и пути его решения. Американскую делегацию в Мюнхене возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. Политик раскритиковал власти Евросоюза и призвал президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Позиция американских властей несколько шокировала глав европейских делегаций.

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