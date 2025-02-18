В Эстонии прокомментировали итоги конференции в Мюнхене
Мюнхенская конференция по безопасности предоставила России дипломатическую инициативу. Об этом заявил председатель парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон, передает ТАСС.
"Я считаю, что Россия добилась важной победы на выходных - она более активна в дипломатическом плане", - сказал он.
Михкельсон считает, что в настоящий момент у России есть инициатива не только на поле боя, но и в дипломатии.
С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Одной из ключевых тем стал конфликт на Украине. За несколько дней до конференции президент США Дональд Трамп провел первый официальный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ряд вопросов, включая украинский кризис и пути его решения. Американскую делегацию в Мюнхене возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. Политик раскритиковал власти Евросоюза и призвал президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Позиция американских властей несколько шокировала глав европейских делегаций.
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