Мюнхенская конференция по безопасности предоставила России дипломатическую инициативу. Об этом заявил председатель парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон, передает ТАСС.

" Я с ч и т а ю , ч т о Р о с с и я д о б и л а с ь в а ж н о й п о б е д ы н а в ы х о д н ы х - о н а б о л е е а к т и в н а в д и п л о м а т и ч е с к о м п л а н е " , - с к а з а л о н .

Михкельсон считает, что в настоящий момент у России есть инициатива не только на поле боя, но и в дипломатии.

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Одной из ключевых тем стал конфликт на Украине. За несколько дней до конференции президент США Дональд Трамп провел первый официальный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ряд вопросов, включая украинский кризис и пути его решения. Американскую делегацию в Мюнхене возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. Политик раскритиковал власти Евросоюза и призвал президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Позиция американских властей несколько шокировала глав европейских делегаций.

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