Знаменитый музыкант, создатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс по приглашению России выступил с докладом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном украинскому конфликту.

Ранее Уотерс неоднократно выступал за мирное урегулирование кризиса на Украине и немедленное прекращение огня. В своих заявлениях он отмечал, что начало специальной военной операции РФ не было неспровоцированным, и категорически осуждал провокаторов.

Анонсируя новое выступление музыканта в СБ ООН, первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский выразил уверенность, "что и на этот раз оно будет запоминающимся!". Так и произошло.

- М ы с о б р а л и с ь с е г о д н я , п о с к о л ь к у о т м е ч а е т с я 1 0 л е т с м о м е н т а п о д п и с а н и я с о г л а ш е н и я М и н с к - 2 . П о ч е м у э т и с о г л а ш е н и я в а ж н ы ? П о т о м у ч т о н а р о д Украины разделен - население Украины занимает либо пророссийскую, либо антироссийскую позицию. Я чувствую, что могут быть возражения в этом зале, вопросы о том, какие у меня полномочия выступать здесь. Я, может быть, просто музыкант, но я здесь, чтобы говорить о войне и мире, о любви. И у меня есть для этого основания. Сотни тысяч погибших украинских и российских солдат. Их дети, родители, братья, дяди, кузены и близкие - все они находятся вместе с нами в этом зале. Сегодня погибшие солдаты преследуют меня так же, как и их живые близкие. Я чувствую их боль. Мой отец был убит утром 18 февраля 1944-го года, когда он защищал плацдарм в Италии от нацистов. Мне тогда было 5 месяцев. Завтра - 18 февраля, завтра этим основаниям говорить, этой боли в моем сердце будет уже 81 год. Я говорил о соглашении Минск-2, и нужно вернуться к майдану в ноябре 2013 года. Тогда в Киеве начались протесты против пророссийского правительства и президента Януковича. Эти протесты подошли к своему апогею в феврале 2014 года, когда активные столкновения между активистами на майдане, полицией и неустановленными лицами привели к гибели почти сотни гражданских лиц и нескольких сотрудников полиции. Как и большинство из вас, я смотрел это по телевизору. Было ли это просто очень громким и смертоносным столкновением между различными политическими партиями Украины или же ситуация была более сложной и было ли внешнее вмешательство, например? Видел ли я сенатора Джона Маккейна на трибуне? Мы все слышали известный телефон звонок между Викторией Нуланд и Джеффри Пайеттом, когда они вместе спокойно выбирали нового украинского президента. Кто мог забыть комментарии Виктории Нуланд: "К черту Евросоюз!"?. Как бы там ни было, все обернулось очень скверно - трупы повсюду. "Кто начал?", "кто первым выстрелил?", - это одни из вопросов, связанных со сменой режимов. Погибшие являются чьими-то близкими.