Основатель Pink Floyd Уотерс выступил в СБ ООН по украинскому вопросу
Знаменитый музыкант, создатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс по приглашению России выступил с докладом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном украинскому конфликту.
Ранее Уотерс неоднократно выступал за мирное урегулирование кризиса на Украине и немедленное прекращение огня. В своих заявлениях он отмечал, что начало специальной военной операции РФ не было неспровоцированным, и категорически осуждал провокаторов.
Анонсируя новое выступление музыканта в СБ ООН, первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский выразил уверенность, "что и на этот раз оно будет запоминающимся!". Так и произошло.
- Мы собрались сегодня, поскольку отмечается 10 лет с момента подписания соглашения Минск-2. Почему эти соглашения важны? Потому что народ Украины разделен - население Украины занимает либо пророссийскую, либо антироссийскую позицию. Я чувствую, что могут быть возражения в этом зале, вопросы о том, какие у меня полномочия выступать здесь. Я, может быть, просто музыкант, но я здесь, чтобы говорить о войне и мире, о любви. И у меня есть для этого основания. Сотни тысяч погибших украинских и российских солдат. Их дети, родители, братья, дяди, кузены и близкие - все они находятся вместе с нами в этом зале. Сегодня погибшие солдаты преследуют меня так же, как и их живые близкие. Я чувствую их боль. Мой отец был убит утром 18 февраля 1944-го года, когда он защищал плацдарм в Италии от нацистов. Мне тогда было 5 месяцев. Завтра - 18 февраля, завтра этим основаниям говорить, этой боли в моем сердце будет уже 81 год.Я говорил о соглашении Минск-2, и нужно вернуться к майдану в ноябре 2013 года. Тогда в Киеве начались протесты против пророссийского правительства и президента Януковича. Эти протесты подошли к своему апогею в феврале 2014 года, когда активные столкновения между активистами на майдане, полицией и неустановленными лицами привели к гибели почти сотни гражданских лиц и нескольких сотрудников полиции. Как и большинство из вас, я смотрел это по телевизору. Было ли это просто очень громким и смертоносным столкновением между различными политическими партиями Украины или же ситуация была более сложной и было ли внешнее вмешательство, например? Видел ли я сенатора Джона Маккейна на трибуне? Мы все слышали известный телефон звонок между Викторией Нуланд и Джеффри Пайеттом, когда они вместе спокойно выбирали нового украинского президента. Кто мог забыть комментарии Виктории Нуланд: "К черту Евросоюз!"?. Как бы там ни было, все обернулось очень скверно - трупы повсюду. "Кто начал?", "кто первым выстрелил?", - это одни из вопросов, связанных со сменой режимов. Погибшие являются чьими-то близкими.
После этого переговоры привели к заключению соглашения Минск-2. Это была очень необходимая и полезная попытка попытаться найти решение этой смертоносной проблемы в весьма глубоко расколотом обществе. Соглашение Минск-2 кажется мне здравым смыслом. Но некоторые говорят, что на новое правительство в Киеве оказали чрезмерное влияние правые группировки, такие как "Правый сектор" (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация - прим. "РГ") и сторонники Степана Бандеры. Если вы не знаете, кто это, вы здесь не должны находиться. Вы должны сидеть дома и смотреть шоу Билла Маера или сериал про семью Кардашьян.В любом случае, сразу после смены правительства в 2014 году Крым вышел из состава Украины и присоединился к Российской Федерации. Произошло это путем отделения или путем аннексии? Я всегда могу спросить людей на местах, давайте посмотрим, согласны ли они? Во время референдума, который тогда состоялся, девяносто пять процентов украинцев в Крыму проголосовали за отделение. Хорошо, годы шли, пока в 2019 году не был избран новый президент, популярный актер по имени Владимир Зеленский. Он проводил свою предвыборную кампанию с обещанием восстановить и реализовать соглашение Минск-2. И он победил с большим отрывом. Выполнил ли он соглашение Минск-2? Нет! Что было затем? Ситуация ухудшилась, Россия указывала, что ситуация ухудшается, но в то время Россию никто не слушал. В США не было никаких разговоров об Украине. В Вашингтоне, например, никто не обратил внимания на то, что в телеграмме посла Уильяма Бернса 10-летней давности говорится об обеспокоенности России по поводу ядерного оружия на Украине, по поводу членства в НАТО находящейся у ее порога страны, как и многие другие предупреждения - красные линии, они были проигнорированы.Активизировались артиллерийские обстрелы Донбасса, и Минские соглашения были забыты или проигнорированы. 24 февраля 2022 года российские войска пересекли границу с Украиной, украинские и российские солдаты начали умирать. У меня кровь застыла в жилах в тот день - война. Почему этого нельзя было избежать? Можно ли было этого избежать? Конечно, этого можно было избежать! Это называется дипломатия, это называется здравый смысл, это называется коммуникация! Война является самым-самым последним вариантом, самым последним средством. Согласитесь, конечно, что это не было так, если вдуматься, мы привыкли воспринимать войну как образ жизни. Я процитирую генерала Батлера: "Война - это рэкет. Без сомнения, самый прибыльный и, несомненно, самый прибыльный и самый жестокий. Только она имеет международный масштаб". Кому это выгодно? Богатым людям, олигархам. С момента Второй мировой войны рэкет постоянно где-то рядом. Корея, Вьетнам, Косово, Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия, Палестина. Палестина… На самом деле, я даже не буду начинать об этом говорить.Конфликт на Украине мог остановиться еще в зародыше. Потому что люди начали общаться между собой. Господин Зеленский начал говорить с господином Путиным. И к концу апреля прекращение огня было обсуждено и согласовано. Но затем британский премьер-министр Борис Джонсон прибыл в Киев и принес послание: "Здравствуйте, Владимир! Пару слов на ушко. Забудьте Стамбульские и Минские соглашения и все прочее. Между нами говоря, эта война отвечает интересам Америки, они считают, что она ослабит Россию, поэтому она должна продолжаться, чего бы это ни потребовало. И, между нами, чем больше она продолжается, тем лучше! Они, разумеется, будут вам отправлять оружие, они бы хотели, чтобы вы просто продолжали борьбу". В том году я написал письмо жене господина Зеленского и господину Путину, в котором я указал на схожесть между Украиной и Кубой. Я предположил, что причиной, почему мы выжили в экзистенциальном кризисе в 1962 году, стало то, что наши лидеры Никита Хрущёв и Джон Кеннеди поговорили по телефону как цивилизованные люди, и здравый смысл восторжествовал. Было бы славно, чтобы наши лидеры сегодня поговорили между собой по телефону как цивилизованные люди.Я думаю, что сейчас вы все уже слышали, что два наших лидера уже откликнулись на этот призыв. Господин Трамп и господин Путин поговорили по телефону, и это стало или, может быть, станет шагом, по моему мнению, в правильном направлении. Возможно, есть проблеск света в конце этого темного туннеля войны, который тянется уже 3 года, в котором сотни тысяч погибли. Слишком поздно. Но, может быть, только может быть, это только начало.