Макрон поговорил с Трампом и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил французский лидер.

" П о с л е в с т р е ч и н е с к о л ь к и х е в р о п е й с к и х л и д е р о в я т о л ь к о ч т о п о г о в о р и л с п р е з и д е н т о м Трампом, а затем с... Зеленским", - подчеркнул он.

По словам Макрона, представители ЕС, США и Украины будут работать вместе над долгосрочным миром.

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До этого европейские лидеры, собравшиеся в Париже на экстренные переговоры по Украине по инициативе Макрона, поддержали усиление оборонных расходов, но не смогли прийти к единому мнению по вопросу возможного размещения миротворческой миссии на Украине.

Великобритания и Дания выразили готовность обсуждать отправку войск, в то время как Германия, Италия и Польша сочли этот шаг преждевременным и неэффективным. Есть и ряд стран, которые недовольны, что их не позвали в Париж. Разногласия в Европе обострились на фоне переговоров США и России, которые пройдут во вторник в Саудовской Аравии без участия Украины и европейских союзников.