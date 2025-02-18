Турецкий аэропорт приостановил вылет и прием самолетов из-за НЛО

В аэропорту турецкого Газиантепа приостановили полеты после сообщений о светящемся неопознанном летающем объекте (НЛО). Об этом пишет газета T24.

Отмечается, что около 22:00 17 февраля пилоты увидели НЛО на высоте около 3 тысяч метров. Они передали информацию на диспетчерскую вышку.

« П о с л е с о о б щ е н и я д в у х п и л о т о в о б о б ъ е к т е , к о т о р ы й н е б ы л в и д е н н а р а д а р а х , п о с а д к а и в з л е т с а м о л е т о в в а э р о п о р т у б ы л и п р е к р а щ е н ы » , — о т м е ч а е т с я в п у б л и к а ц и и .

Газета отмечает, что точной информации об источнике света пока нет. Предположительно, им был дрон. Воздушное движение возобновят после уточнения данных.

В ноябре жители дальневосточного Благовещенска заметили в небе необычный объект — быструю яркую точку, которая оставляла за собой длинный светящийся след. Как пояснили эксперты, это был болид — метеор, который полностью сгорел в атмосфере.