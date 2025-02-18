Турецкий аэропорт приостановил вылет и прием самолетов из-за НЛО
В аэропорту турецкого Газиантепа приостановили полеты после сообщений о светящемся неопознанном летающем объекте (НЛО). Об этом пишет газета T24.
Отмечается, что около 22:00 17 февраля пилоты увидели НЛО на высоте около 3 тысяч метров. Они передали информацию на диспетчерскую вышку.
«После сообщения двух пилотов об объекте, который не был виден на радарах, посадка и взлет самолетов в аэропорту были прекращены», — отмечается в публикации.
Газета отмечает, что точной информации об источнике света пока нет. Предположительно, им был дрон. Воздушное движение возобновят после уточнения данных.
В ноябре жители дальневосточного Благовещенска заметили в небе необычный объект — быструю яркую точку, которая оставляла за собой длинный светящийся след. Как пояснили эксперты, это был болид — метеор, который полностью сгорел в атмосфере.