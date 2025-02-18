Оттава обсуждала с Лондоном слова Трампа о вхождении Канады в состав США

Канадские власти обсуждали с правительством Великобритании заявления американского президента Дональда Трампа о вхождении Канады в состав США, но королевская семья в этих обсуждениях не участвовала. Об этом заявила в ходе онлайн-брифинга глава канадского МИД Мелани Жоли, которая сейчас находится в Брюсселе.
"Что касается переговоров с британской монархией [относительно заявлений Трампа], то это не обсуждалось, если мы говорим о переговорах с британским правительством, то - да, действительно, мы находимся в тесном контакте с британским правительством, с [премьер-министром] Киром Стармером", - сказала Жоли.
Ее попросили прокомментировать, общалась ли она по указанным заявлениям президента США с членами британской королевской семьи, так как Канада, согласно ее конституции, управляется британской монархией.
Кроме того, глава МИД сообщила, что не обсуждала этот вопрос с госсекретарем США Марко Рубио.
Ранее Трамп неоднократно выражал мнение, что многие жители Канады выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Он полагает, что такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз, которые, по утверждению американского президента, исходят в том числе от России и Китая. Премьер-министр Джастин Трюдо в ответ заявлял, что Канада никогда не станет 51-м штатом США.