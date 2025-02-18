Лидеры европейских стран остались за "детским столом" в переговорах по вопросу регулирования на Украине. Об этом заявил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Его слова приводит газета Financial Times.

По его словам, европейские лидеры не инвестировали в военно-промышленный комплекс и им было удобно говорить, что затраты в 1% - "это нормально".

" Е с л и р о д и т е л и о б е д а ю т , д е т и д о л ж н ы с и д е т ь з а д р у г и м с т о л о м США ведут переговоры с Россией, и ни один европеец не сидит за столом переговоров - стало совершенно ясно, что европейцы - дети", - заявил Паппергер.

Он добавил, что данная реакция с российской и американской стороны стала следствием политики Европы.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что саммит европейских лидеров в Париже по Украине продемонстрировал, что ЕС упустил шанс способствовать миру в этой стране, лидеры стран Евросоюза лишь "надули щеки", сделав вид, будто от них что-то зависит.