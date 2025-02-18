Трамп сообщил о ликвидации одного из главарей «Аль-Каиды»*

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы ликвидировали одного из лидеров «Аль-Каиды»*. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Трамп поздравил с успешной операцией главу Центрального командования ВС США Майкла Куриллу и солдат, которые «свершили правосудие над еще одним джихадистом, угрожающим Америке и ее союзникам и партнерам».

« В э т и в ы х о д н ы е а м е р и к а н с к и е в о й с к а н а н е с л и т о ч н ы й а в и а у д а р п о ч л е н у « А л ь - К а и д ы » * в С и р и и . Л и д е р т е р р о р и с т о в с о т р у д н и ч а л с « А л ь - К а и д о й » * п о в с е м у р е г и о н у » , - н а п и с а л Т р а м п .

В ходе своего первого срока на посту президента США Трамп сообщал, что США ликвидировали Касима аль-Райми, лидера «Аль-Каиды»* на Аравийском полуострове. Это произошло в ходе контртеррористической операции в Йемене. Трамп подчеркивал, что главарь террористов «стремился совершать и вдохновлять многочисленные атаки против Соединенных Штатов».

* запрещенная в России террористическая организация.