Трамп сообщил о ликвидации одного из главарей «Аль-Каиды»*
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы ликвидировали одного из лидеров «Аль-Каиды»*. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
Трамп поздравил с успешной операцией главу Центрального командования ВС США Майкла Куриллу и солдат, которые «свершили правосудие над еще одним джихадистом, угрожающим Америке и ее союзникам и партнерам».
«В эти выходные американские войска нанесли точный авиаудар по члену «Аль-Каиды»* в Сирии. Лидер террористов сотрудничал с «Аль-Каидой»* по всему региону», - написал Трамп.
В ходе своего первого срока на посту президента США Трамп сообщал, что США ликвидировали Касима аль-Райми, лидера «Аль-Каиды»* на Аравийском полуострове. Это произошло в ходе контртеррористической операции в Йемене. Трамп подчеркивал, что главарь террористов «стремился совершать и вдохновлять многочисленные атаки против Соединенных Штатов».
* запрещенная в России террористическая организация.