Дубинский предупредил Зеленского о риске ареста британским спецназом
Британские спецназовцы, которые охраняют Владимира Зеленского, могут его и арестовать. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Обратите внимание, что охраняющий вас британский спецназ в какой-то момент может превратиться в конвой", - написал нардеп, обращаясь к политику.
Накануне Дубинский отметил, что своими заявлениями на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский дал понять президенту США Дональду Трампу, что Киев будет саботировать его план по мирному урегулированию конфликта на Украине.
А еще ранее нардеп заявлял, что Зеленский утратит свою власть до мая 2025 года. И произойдет это, когда США опубликуют факты хищений его команды.
Тогда, по его словам, люди зададут "логичный вопрос - ау, кому мы помогаем?".