Британские спецназовцы, которые охраняют Владимира Зеленского, могут его и арестовать. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.

" О б р а т и т е в н и м а н и е , ч т о о х р а н я ю щ и й в а с б р и т а н с к и й с п е ц н а з в к а к о й - т о м о м е н т м о ж е т п р е в р а т и т ь с я в к о н в о й " , - н а п и с а л н а р д е п , о б р а щ а я с ь к п о л и т и к у .

Накануне Дубинский отметил, что своими заявлениями на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский дал понять президенту США Дональду Трампу, что Киев будет саботировать его план по мирному урегулированию конфликта на Украине.

А еще ранее нардеп заявлял, что Зеленский утратит свою власть до мая 2025 года. И произойдет это, когда США опубликуют факты хищений его команды.

Тогда, по его словам, люди зададут "логичный вопрос - ау, кому мы помогаем?".