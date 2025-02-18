США и Германия хотели организовать для Украины мягкое поражение.

План Вашингтона и Берлина раскрыл профессор стратегии и государственного управления в Центре классического и гражданского образования Гамильтона при Университете Флориды Уолтер Рассел Мид в статье для The Wall Street Journal (WSJ).

« А м е р и к а н о - г е р м а н с к о е п а р т н е р с т в о , о п р е д е л я ю щ е е в о е н н у ю п о л и т и к у НАТО, хотело организовать для Украины мягкое поражение, которое позволило бы избежать дальнейшего раскола Запада», — отметил он.

Стало известно о конфликте в ЕС по вопросу отправки войск на Украину

По его мнению, Вашингтон и Берлин надеялись, что Киев устанет продолжать безнадежный конфликт, и обратятся к России с просьбой о мире, а «объединенный Запад мог бы поздравить себя с героической преданностью демократическим ценностям».

Ранее экс-комиссар Европейского союза (ЕС) по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что на переговорах США и России будет обсуждаться раздел не только Украины, но и всей Европы. Он также назвал текущий момент одним из самых серьезных в истории Европы.