Запад подготовил план мягкого поражения Украины
США и Германия хотели организовать для Украины мягкое поражение.
План Вашингтона и Берлина раскрыл профессор стратегии и государственного управления в Центре классического и гражданского образования Гамильтона при Университете Флориды Уолтер Рассел Мид в статье для The Wall Street Journal (WSJ).
«Американо-германское партнерство, определяющее военную политику НАТО, хотело организовать для Украины мягкое поражение, которое позволило бы избежать дальнейшего раскола Запада», — отметил он.
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По его мнению, Вашингтон и Берлин надеялись, что Киев устанет продолжать безнадежный конфликт, и обратятся к России с просьбой о мире, а «объединенный Запад мог бы поздравить себя с героической преданностью демократическим ценностям».
Ранее экс-комиссар Европейского союза (ЕС) по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что на переговорах США и России будет обсуждаться раздел не только Украины, но и всей Европы. Он также назвал текущий момент одним из самых серьезных в истории Европы.