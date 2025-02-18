СМИ: Россия обогатилась из-за очередной ошибки Макрона

К 2024 году французский экспорт продовольствия в Алжир значительно сократился, в то время как Россия вышла на первое место среди поставщиков зерна в эту страну. Об этом сообщает французское издание L`Opinion. По данным источника, изменения в торговых отношениях между странами связаны с политическими решениями президента Франции Эммануэля Макрона.

« Д и п л о м а т и ч е с к и е о т н о ш е н и я м е ж д у Францией и Алжиром ухудшаются. Алжир намеренно вытеснил Францию с основных рынков после заявлений Эммануэля Макрона о Западной Сахаре. Сейчас именно Россия обеспечивает ему 90% его потребностей в пшенице», — говорится в материале L`Opinion.

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Газета отмечает, что экспорт продовольствия во Францию в Алжир сократился с 1,3 миллиарда евро в 2022 году до почти нуля в 2024 году. По данным источника, это связано с ухудшением отношений Франции и Алжира после поддержки Макроном Марокко в споре за Западную Сахару. В результате Россия заняла место Франции как основной поставщик продовольствия в Алжир, закрывая 90% потребности страны в зерне и увеличивая поставки подсолнечного масла, передает «Царьград».