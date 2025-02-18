Плакавший из-за США глава Мюнхенской конференции купил в Нью-Йорке квартиру

У главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, заплакавшего во время своих жалоб на «Америку при президенте Дональде Трампе», нашлась квартира в Нью-Йорке, которую политик приобрел в 2020 году, под конец первого президентского срока республиканца. Речь о двухкомнатном жилье в элитном квартале, значится в городском реестре (данные есть у РИА Новости).

Во время своей речи Хойсген упомянул на эмоциях, что конференция в 2025 году стала «европейским кошмарным сном». Он заявил, что США при администрации Трампа «живет на другой планете».

По документам, квартира обошлась главе конференции в 780 тысяч долларов. Она находится на пятом этаже семиэтажного жилого здания 1892 года, в 400 метрах от Центрального парка. Ее выставили на продажу в июле, то есть решение о сделке Хойсген принимал еще тогда, когда Трамп был у власти.

Объявление о продажи объекта недвижимости по-прежнему размещено на сайте компании Douglas Elliman с пометкой «Продано». На текущий момент стоимость такой жилплощади оценили бы в более чем 830 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарию забросали яйцами в аэропорту Тбилиси. Инцидент произошел после его прибытия с Мюнхенской конференции.