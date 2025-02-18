Пока вы спали: заявление об аресте Зеленского и авиаудар по главарю «Аль-Каиды»*
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КНДР назвала план США о "денуклеаризации" апогеем глупости
Министерство иностранных дел Северной Кореи охарактеризовало американский план по "денуклеаризации" апогеем глупости, вызывающую недоумение у всего мирового сообщества. По мнению северокорейских властей, этот план стал еще более нереалистичным, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Что касается близорукой "цели" США, преследующих старый и вздорный план о "денуклеаризации", который теперь стал более невозможным и нереальным в практическом отношении…, то это подобно тому, как невежественные первобытные люди упрашивают современных людей вернуться в первобытное общество. И это можно оценить только как апогей глупости, вызывающей удивление и ошеломление всех людей мира", - говорится в сообщении.
В агентстве также отметили, что совместное заявление США, Южной Кореи и Японии о "полной денуклеаризации Северной Кореи" является безосновательными клеветническими нападками и провокационной риторикой против Пхеньяна.
Макрон поговорил с Трампом и Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел беседы с президентом США Дональдом Трампом и с Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости со ссылкой на запись Макрона в своем аккаунте в социальной сети Х.
"После встречи нескольких европейских лидеров я только что поговорил с президентом Трампом, а затем с... Зеленским", - написал президент Франции.
Он также заявил, что европейцы, американцы и украинцы будут работать вместе над долгосрочным миром.
В Раде сделали заявление об аресте Зеленского
Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что британский спецназ, который сейчас охраняет президента Украины Владимира Зеленского, может его и арестовать, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись депутата в Telegram-канале.
"<...> (Зеленский. — Прим. ред.), обратите внимание, что охраняющий вас британский спецназ в какой-то момент может превратиться в конвой", — написал он.
DOGE просит граждан сообщать о нарушениях в госструктурах США
Департамент США по государственной эффективности (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, запустил в своей социальной сети Х аккаунты, посвященные аудиту государственных ведомств, и призывает граждан сообщать о возможных нарушениях, пишет РИА Новости.
Эти аккаунты, которых уже более 30, охватывают различные госструктуры, включая Пентагон и НАСА. Первые публикации, в частности на аккаунте DOGE NASA, призывают граждан сообщать о случаях мошенничества, растраты и злоупотреблений.
США нанесли авиаудар по главарю "Аль-Каиды"* в Сирии, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что силы страны нанесли точечный авиаудар по одному из главарей "Аль-Каиды"* (запрещённая в РФ террористическая организация) в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись Трампа в соцсети Truth Social.
"В эти выходные силы США нанесли точечный авиаудар по члену "Аль-Каиды"* в Сирии. Главарь террористов сотрудничал с "Аль-Каидой"* по всему региону", - написал президент.
* Запрещенная в России террористическая организация