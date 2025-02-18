Германии нужно отменить введенные против России санкции, в частности, одной из первоочередных задач в этом вопросе должно стать снятие ограничений в банковской сфере. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Кай Готтшальк.

« Я д у м а ю , м ы д о л ж н ы о с т а н о в и т ь и о т м е н и т ь в с е э т и с а н к ц и и ( р р о т и в Р о с с и и — п р и м . р е д . ) … М ы д о л ж н ы п р е к р а т и т ь б а н к о в с к у ю б л о к а д у » , — п о д ч е р к н у л о н .

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Депутат бундестага также отметил, что в целях нормализации отношений Германии и России необходимы «интенсивные переговоры» в преддверии создания новой системы международной безопасности.

16 февраля сопредседатель и кандидат в канцлеры Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель сообщила, что партия хотела бы установить «очень хорошие отношения» с Россией, а также завершить санкционную политику по отношению к ней, поскольку санкции в первую очередь вредят ФРГ.

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