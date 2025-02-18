Зеленского с женой заселили в отель «Москва» в ОАЭ

Прибывшую в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) украинскую делегацию во главе с Владимиром Зеленским заселили в гостиницу "Москва". Об этом в соцсетях написала жена политика Елена. А рядом со словом "скоро" она поставила два сердечка в цветах украинского флага.

Как пишет Life, рейтинг у отеля невысокий. У гостиницы всего четыре звезды. Постояльцы оценили чистоту в номерах на 7,7 из 10, а в целом удобства - на 7,6.

Российская делегация прилетела в Эр-Рияд для переговоров по Украине

В пятницу, 14 февраля, Зеленский сообщил о планах посетить Саудовскую Аравию и ОАЭ. В этих странах он собирается обсудить гуманитарные вопросы.

По данным газеты Star, вечером 17 февраля Зеленский прибыл в Анкару, где состоятся его переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Самолет с украинской делегацией приземлился в аэропорту Анкары в 21:08 по местному времени.

В среду, 19 февраля, Зеленский прибудет в Саудовскую Аравию, но на переговоры России и США его не позвали.