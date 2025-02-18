Илон Маск заподозрил исчезновение золотого запаса США из хранилища

Глава департамента госэффективности (DOGE) США Илон Маск дал понять, что проверит хранилище американского золотого запаса на военной базе Форт-Нокс. Об этом бизнесмен написал на своей странице в соцсети X.

« В п о и с к а х з о л о т а в Ф о р т - Н о к с е … » — н а п и с а л о н .

Ниже под постом Маск также добавил, что это золото считается собственностью американского народа. «Я все еще надеюсь, что оно там», — подметил глава DOGE.

Также бизнесмен сопроводит пост снимком из американского сериала «Южный парк» с надписью «и-и-и они пропали». По мультсериалу известно, что эту фразу произносит банковский работник, заявляющий клиентам, что их средства исчезли.

Помимо этого, бизнесмен задался вопросом о том, кто может подтвердить, что золото из Форт-Нокса не было расхищено. Маск отметил, что американский народ желает знать, на месте этот золотой запас или нет.