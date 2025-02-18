Шеф Пентагона рассказал, что Байден сделал против него перед уходом с поста

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил в соцсети X, что администрация экс-президента США Джо Байдена перед уходом инициировала против него налоговую проверку.

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« К о н е ч н о ж е , у х о д я щ а я I R S ( С л у ж б а в н у т р е н н и х д о х о д о в США, налоговое ведомство — прим. ред.) Байдена поспешила провести «аудит» будущего министра обороны. Полная профанация», — написал он.

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Хегсет проиллюстрировал запись фотографией части документа, где сказано:

« Д о р о г и е П и т е р и Д ж е н н и ф е р Х е г с е т , м ы п р о в о д и м п р о в е р к у в а ш е й ф е д е р а л ь н о й н а л о г о в о й д е к л а р а ц и и , < … > в а ш а з а д о л ж е н н о с т ь с о с т а в л я е т $ 3 3 , 5 5 8 . 1 6 »

Пост главы Пентагона прокомментировал глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск.

« И м н р а в я т с я у д а р ы н и ж е п о я с а » , — н а п и с а л о н .

До этого газета Wall Street Journal (WSJ) писала со ссылкой на источники, что будущему шефу Пентагона Хегсету не дали охранять Байдена на инаугурации в январе 2021 года из-за наличия татуировок. По словам старшего сержанта Национальной гвардии ДеРико Гейтера, он получил тревожное электронное письмо о тогдашнем майоре Хегсете, который собирался помочь обеспечить безопасность на мероприятии. По данным газеты, письмо отправил его бывший коллега, в нем была фотография Хегсета без рубашки с татуировкой на бицепсе с надписью «Deus Vult». Гейтер признался WSJ, что этот девиз «подпадал под категорию «инсайдерская угроза» в соответствии с воинским уставом.

Ранее Байден помиловал нескольких членов своей семьи.