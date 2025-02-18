Хегсет заявил, что Байден перед уходом решил проверить его налоговую декларацию

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил в соцсети X, что администрация экс-президента США Джо Байдена перед уходом инициировала против него налоговую проверку.

Шеф Пентагона рассказал, что Байден сделал против него перед уходом с поста
© РИА Новости / Стрингер
«Конечно же, уходящая IRS (Служба внутренних доходов США, налоговое ведомство — прим. ред.) Байдена поспешила провести «аудит» будущего министра обороны. Полная профанация», — написал он.

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Хегсет проиллюстрировал запись фотографией части документа, где сказано:

«Дорогие Питер и Дженнифер Хегсет, мы проводим проверку вашей федеральной налоговой декларации, <> ваша задолженность составляет $33,558.16»

Пост главы Пентагона прокомментировал глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск.

«Им нравятся удары ниже пояса», написал он.

До этого газета Wall Street Journal (WSJ) писала со ссылкой на источники, что будущему шефу Пентагона Хегсету не дали охранять Байдена на инаугурации в январе 2021 года из-за наличия татуировок. По словам старшего сержанта Национальной гвардии ДеРико Гейтера, он получил тревожное электронное письмо о тогдашнем майоре Хегсете, который собирался помочь обеспечить безопасность на мероприятии. По данным газеты, письмо отправил его бывший коллега, в нем была фотография Хегсета без рубашки с татуировкой на бицепсе с надписью «Deus Vult». Гейтер признался WSJ, что этот девиз «подпадал под категорию «инсайдерская угроза» в соответствии с воинским уставом.

Ранее Байден помиловал нескольких членов своей семьи.

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