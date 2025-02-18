Организация Объединенных Наций (ООН) могла бы включить в состав миротворческой миссии на Украине военных из стран БРИКС+, в частности, из Индии. Об этом написала немецкая газета TAZ.

« Б о л е е м а с ш т а б н а я м и р о т в о р ч е с к а я м и с с и я ООН с мандатом по наблюдению и войсками из нейтральных государств Глобального Юга, особенно из стран БРИКС+, таких как Индия, была бы более разумной и обсуждаемой», — написали журналисты.

В ЕС высказались об отправке миротворцев на Украину

Указывается, что именно миротворцы из этих стран могли бы осуществлять контроль над линией соприкосновения после заключения сделки по Украине.

Ранее глава бюро национальной безопасности (BBN) Польши Дариуш Луковский заявил, что у стран Европейского союза нет достаточного количества войск, которые можно было бы отправить на Украину. Также он высказал мнение, что миротворческая миссия на Украине заняла бы «минимум десятилетия».

До этого стало известно, что Британия и Франция обсудят готовность Европы сформировать и отправить миротворческие силы на Украину после завершения конфликта. Даже в том случае, если некоторые страны не захотят этого делать.