Стало известно о недовольстве премьера Италии консультациями в Париже по Украине

Глава правительства Италии Джорджа Мелони осталась недовольна прошедшими в Париже консультациями по Украине. Об этом сообщает итальянская газета Sole 24 Ore.

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По сведениям издания, премьер-министр выразила недовольство форматом встречи. Мелони считает, что украинскую тему следует обсуждать вместе с главами всех стран Евросоюза, включая и тех, которые ближе всего находятся к России.

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Премьер-министр также заявила остальным участникам консультаций, что является противником учреждения «антитрамповского формата» по Украине. Она отметила, что Соединенные Штаты стремятся решить украинский конфликт, и европейские государства должны им в этом помочь.

18 февраля сообщалось, что участники проходящих в Париже переговоров о будущей поддержке Украины странами Европы разделились на два лагеря.

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