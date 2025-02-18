В Сербии встречу по Украине в Париже назвали сигналом о разобщенности внутри ЕС

То, как прошла экстренная встреча лидеров стран Евросоюза по Украине в Париже, говорит о разобщенности внутри ЕС. О таком сигнале заявил президент Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в интервью Радио и телевидению РС.

© Лента.ру

« В Е в р о п е ц а р и т с в о е г о р о д а х а о с . В П а р и ж е п р о х о д и т в с т р е ч а , к о т о р а я в ы з ы в а е т р а з н о г л а с и я , п о с к о л ь к у в н е й у ч а с т в у ю т н е п р о с т о о ф и ц и а л ь н ы е л и ц а ЕС, а самые важные деятели этой организации», — обратил внимание Додик.

Сербия не намерена отказываться от добрых отношений с РФ в угоду членству в ЕС

По его словам, все, кто раньше был против новой администрации президента США, теперь встают в очередь, чтобы с ней договориться. Ажиотаж вызвало и недавнее выступление американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции.

« Э т о в с е н о в ы е о б с т о я т е л ь с т в а , к к о т о р ы м н а м н у ж н о к а к - т о а д а п т и р о в а т ь с я » , — д о б а в и л п о л и т и к .

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск подвел итоги после проведения экстренного саммита в Париже по Украине. Он заявил, что лидеры стран ЕС не приняли никаких решений по Украине, но признали, что необходимо тесное сотрудничество по этому вопросу.