ЦТАК: КНДР считает план США о денуклеаризации апогеем глупости
В МИД КНДР назвали план США о «денуклеаризации» апогеем глупости, вызывающим ошеломление всех людей мира.
В ЦТАК подчеркнули, что на сегодняшний день денуклеаризация стала более невозможной и нереальной в практическом отношении. При этом агентство сравнило план США с ситуацией, когда «невежественные первобытные люди упрашивают современных людей вернуться в первобытное общество».
КНДР обвинила США в прямых военных угрозах
«И это можно оценить только как апогей глупости, вызывающей удивление и ошеломление всех людей мира», — говорится в публикации.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о намерении вернуться к идее сокращения ядерных арсеналов США, России и Китая.
Позже профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выразил мнение, что Трамп планирует поссорить Москву и Пекин с помощью соглашения по денуклеаризации.