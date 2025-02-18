ЦТАК: КНДР считает план США о денуклеаризации апогеем глупости

В МИД КНДР назвали план США о «денуклеаризации» апогеем глупости, вызывающим ошеломление всех людей мира.

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В ЦТАК подчеркнули, что на сегодняшний день денуклеаризация стала более невозможной и нереальной в практическом отношении. При этом агентство сравнило план США с ситуацией, когда «невежественные первобытные люди упрашивают современных людей вернуться в первобытное общество».

КНДР обвинила США в прямых военных угрозах

« И э т о м о ж н о о ц е н и т ь т о л ь к о к а к а п о г е й г л у п о с т и , в ы з ы в а ю щ е й у д и в л е н и е и о ш е л о м л е н и е в с е х л ю д е й м и р а » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о намерении вернуться к идее сокращения ядерных арсеналов США, России и Китая.

Позже профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выразил мнение, что Трамп планирует поссорить Москву и Пекин с помощью соглашения по денуклеаризации.