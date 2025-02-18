ЦТАК: КНДР считает план США о денуклеаризации апогеем глупости

В МИД КНДР назвали план США о «денуклеаризации» апогеем глупости, вызывающим ошеломление всех людей мира.

ЦТАК: КНДР считает план США о денуклеаризации апогеем глупости
© РИА Новости / Илья Питалев

В ЦТАК подчеркнули, что на сегодняшний день денуклеаризация стала более невозможной и нереальной в практическом отношении. При этом агентство сравнило план США с ситуацией, когда «невежественные первобытные люди упрашивают современных людей вернуться в первобытное общество».

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«И это можно оценить только как апогей глупости, вызывающей удивление и ошеломление всех людей мира», говорится в публикации.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о намерении вернуться к идее сокращения ядерных арсеналов США, России и Китая.

Позже профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выразил мнение, что Трамп планирует поссорить Москву и Пекин с помощью соглашения по денуклеаризации.

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