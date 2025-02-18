Депутат Дубинский предупредил Зеленского об угрозе ареста британским спецназом

Депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что британский спецназ, который сейчас охраняет Владимира Зеленского, может его и арестовать.

Депутат Дубинский предупредил Зеленского об угрозе ареста британским спецназом
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«... обратите внимание, что охраняющий вас британский спецназ в какой-то момент может превратиться в конвой», обратился он к Зеленскому в своём Telegram-канале.

Порошенко: Зеленский четырежды уклонялся от повесток в украинский военкомат

Ранее британский дипломат Ян Прауд выразил мнение, что визит главы американского Минфина Скотта Бессента в Киев может стать концом политической карьеры Зеленского.

Также экс-президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что Зеленский четыре раза уклонялся от отправленной ему повестки в военкомат.

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