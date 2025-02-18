Депутат Дубинский предупредил Зеленского об угрозе ареста британским спецназом
Депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что британский спецназ, который сейчас охраняет Владимира Зеленского, может его и арестовать.
«... обратите внимание, что охраняющий вас британский спецназ в какой-то момент может превратиться в конвой», — обратился он к Зеленскому в своём Telegram-канале.
Порошенко: Зеленский четырежды уклонялся от повесток в украинский военкомат
Ранее британский дипломат Ян Прауд выразил мнение, что визит главы американского Минфина Скотта Бессента в Киев может стать концом политической карьеры Зеленского.
Также экс-президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что Зеленский четыре раза уклонялся от отправленной ему повестки в военкомат.