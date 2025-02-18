Депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что британский спецназ, который сейчас охраняет Владимира Зеленского, может его и арестовать.

« . . . о б р а т и т е в н и м а н и е , ч т о о х р а н я ю щ и й в а с б р и т а н с к и й с п е ц н а з в к а к о й - т о м о м е н т м о ж е т п р е в р а т и т ь с я в к о н в о й » , — о б р а т и л с я о н к Зеленскому в своём Telegram-канале.

Порошенко: Зеленский четырежды уклонялся от повесток в украинский военкомат

Ранее британский дипломат Ян Прауд выразил мнение, что визит главы американского Минфина Скотта Бессента в Киев может стать концом политической карьеры Зеленского.

Также экс-президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что Зеленский четыре раза уклонялся от отправленной ему повестки в военкомат.