Маск одной фразой прокомментировал прибытие делегации РФ на переговоры с США

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск одной фразой прокомментировал прибытие российской делегации на переговоры с США в Саудовскую Аравию.

" В о т к а к в ы г л я д и т к о м п е т е н т н о е л и д е р с т в о " , - н а п и с а л о н н а с в о е й с т р а н и ц е в с о ц с е т и X ( б ы в ш и й T w i t t e r , з а б л о к и р о в а н в РФ) под видео из аэропорта в Эр-Рияде.

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Напомним, в столицу Саудовской Аравии ранее прибыли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Во вторник они примут участие в переговорах с госсекретарем США Марко Рубио, советником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем и спецпредставителем по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.

По словам Ушакова, стороны обсудят восстановление двусторонних отношений, организацию переговоров на уровне глав государств и запуск процесса урегулирования на Украине.

Как накануне отметили в Кремле, встреча "будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений".