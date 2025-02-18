Маск одной фразой прокомментировал прибытие делегации РФ на переговоры с США
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск одной фразой прокомментировал прибытие российской делегации на переговоры с США в Саудовскую Аравию.
"Вот как выглядит компетентное лидерство", - написал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) под видео из аэропорта в Эр-Рияде.
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Напомним, в столицу Саудовской Аравии ранее прибыли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Во вторник они примут участие в переговорах с госсекретарем США Марко Рубио, советником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем и спецпредставителем по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.
По словам Ушакова, стороны обсудят восстановление двусторонних отношений, организацию переговоров на уровне глав государств и запуск процесса урегулирования на Украине.
Как накануне отметили в Кремле, встреча "будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений".