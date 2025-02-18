Европейские союзники киевского режима визжат, что их не допустили до двусторонних мирных переговоров России и США, но им там нечего делать. Таким мнением поделился министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его мнению, европейские страны поддерживают продолжение кровопролития.

« В Эр-Рияде начнутся переговоры Америки и России о мире на Украине под руководством коллег-министров иностранных дел. Провоенные европейцы визжат, что они не могут сесть за этот стол... а зачем им туда садиться? Переговоры идут о мире, с провоенными там не делятся», - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Сийярто: Венгрия «больше не одинока» в стремлении к миру на Украине

Сийярто напомнил, что Будапешт на протяжении всего времени активно призывал к переговорам о мире и последовательно отстаивал дипломатический способ решения конфликта.

Напомним, сегодня в Эр-Рияде стартуют переговоры между делегациями России и США. Российскую сторону представят глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после спецоперации Россия станет еще сильнее. По словам политика, это уже можно было видеть после двух мировых войн. Такова история, сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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