Чехия, Румыния и Словакия недовольны тем, что их не пригласили на экстренный саммит европейских лидеров в Париже. Об этом сообщает Le Monde.

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Как пишет газета, чешские и румынские власти выразили из-за этого разочарование.

« Н а р я д у с Польшей нет стран, более близких к войне. Ни у кого нет больше украинских беженцев на душу населения, чем в Чешской Республике, и мы занимаемся организацией одной из самых эффективных систем поставок оружия», — заявил источник в Польше и объяснил случившиеся «высокомерием» французского президента Эммануэля Макрона.

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Советник президента Румынии Кристиан Дьяконеску отметил, что республика не получила приглашение вопреки «своим усилиям». По данным Le Monde, страна из-за своего расположения стала важным хабом по поставкам оружия Киеву.

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар считает, что своим поведением в этой ситуации ЕС посылает неправильные сигналы об урегулировании конфликта.

« Э т о н е с о о т в е т с т в у е т д у х у е в р о п е й с к о й и н т е г р а ц и и . Э т о н е т а Е в р о п а , к к о т о р о й м ы с т р е м и м с я . Э т о н е т а Е в р о п а , к о т о р у ю б у д у т у в а ж а т ь в м и р е » , — с к а з а л а о н а .

В минувшие выходные Макрон инициировал проведение срочного саммита Европейского союза по вопросам безопасности. Встреча прошла в понедельник в Париже — сразу после Мюнхенской конференции, на которой вице-президент США Джей Ди Вэнс дал понять, что лидерам ЕС стоит сосредоточиться на собственных проблемах, а путь к урегулированию на Украине найдет Вашингтон.

Ранее страны ЕС раскололись на два лагеря из-за отправки войск на Украину.