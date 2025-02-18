Трамп позвонил Макрону, чтобы по-дружески обсудить переговоры в Эр-Рияде
Президент США Дональд Трамп позвонил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону для обсуждения ситуации на Украине, встречи лидеров ЕС в Париже и переговоров России и Штатов в Эр-Рияде. По словам представителя Белого дома, их разговор прошел в дружеской атмосфере и шел около 30 минут.
«Представитель Белого дома сообщил, что разговор в понедельник был „дружеским“ и длился около 30 минут. Два президента обсудили конфликт на Украине, встречи европейских лидеров и переговоры в Саудовской Аравии между официальными лицами США и России», — передает слова представителя администрации Штатов издание The Hill.
Макрон призвал Трампа добиться уступок от Кремля
Российская делегация уже прибыла в Эр-Рияд для участия в переговорах с США. Интересы РФ в ходе встречи будут представлять глава МИД Сергей Лавров и помощник президента страны Юрий Ушаков. Диалог должен пройти 18 февраля. Ушаков по прибытии в аэропорт Эр-Рияда подчеркнул, что представителей Украины на мероприятии не будет.