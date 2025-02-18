Трамп позвонил Макрону, чтобы по-дружески обсудить переговоры в Эр-Рияде

Президент США Дональд Трамп позвонил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону для обсуждения ситуации на Украине, встречи лидеров ЕС в Париже и переговоров России и Штатов в Эр-Рияде. По словам представителя Белого дома, их разговор прошел в дружеской атмосфере и шел около 30 минут.

« П р е д с т а в и т е л ь Б е л о г о д о м а с о о б щ и л , ч т о р а з г о в о р в п о н е д е л ь н и к б ы л „ д р у ж е с к и м “ и д л и л с я о к о л о 3 0 м и н у т . Д в а п р е з и д е н т а о б с у д и л и к о н ф л и к т н а Украине, встречи европейских лидеров и переговоры в Саудовской Аравии между официальными лицами США и России», — передает слова представителя администрации Штатов издание The Hill.

Макрон призвал Трампа добиться уступок от Кремля

Российская делегация уже прибыла в Эр-Рияд для участия в переговорах с США. Интересы РФ в ходе встречи будут представлять глава МИД Сергей Лавров и помощник президента страны Юрий Ушаков. Диалог должен пройти 18 февраля. Ушаков по прибытии в аэропорт Эр-Рияда подчеркнул, что представителей Украины на мероприятии не будет.