Стармер назвал сокращение поддержки Украины большой ошибкой

Любое сокращение поддержки Украины на фоне потенциального начала процесса по урегулированию конфликта станет «большой ошибкой», заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

« Э т о б у д е т б о л ь ш о й о ш и б к о й д у м а т ь , ч т о , п р о с т о п о т о м у ч т о м о г у т и д т и п е р е г о в о р ы , п р и ш л о в р е м я о т с т у п и т ь о т к а к о й - л и б о п о д д е р ж к и Украины», — передаёт слова политика Sky News.

Стармер: Лондон готов разместить войска на Украине

Кроме того, Стармер подчеркнул, что помощь Киеву необходимо нарастить.

Ранее британский премьер заявил, что Британия готова разместить войска на Украине.

Военный эксперт Виктор Литовкин, в свою очередь, отметил в беседе с RT, что британские войска на Украину никто не допустит.