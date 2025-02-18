Стармер назвал сокращение поддержки Украины большой ошибкой
Любое сокращение поддержки Украины на фоне потенциального начала процесса по урегулированию конфликта станет «большой ошибкой», заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«Это будет большой ошибкой думать, что, просто потому что могут идти переговоры, пришло время отступить от какой-либо поддержки Украины», — передаёт слова политика Sky News.
Стармер: Лондон готов разместить войска на Украине
Кроме того, Стармер подчеркнул, что помощь Киеву необходимо нарастить.
Ранее британский премьер заявил, что Британия готова разместить войска на Украине.
Военный эксперт Виктор Литовкин, в свою очередь, отметил в беседе с RT, что британские войска на Украину никто не допустит.