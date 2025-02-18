Гунба заявил о попытке срыва президентских выборов в Абхазии

Освобождение Дмитрия Кучуберии от должности главы Службы госбезопасности является попыткой срыва президентских выборов в Абхазии, заявил политик Бадра Гунба.

Гунба заявил о попытке срыва президентских выборов в Абхазии
© РИА Новости

Об этом сообщает Sputnik Aбхазия.

«Мы расцениваем это как попытку сорвать второй тур голосования и оказать давление на граждан нашей страны», заявил Гунба.

По его словам, произошло грубое нарушение соглашения от 19 ноября 2024 года, которое помогало сохранить мир и стабильность.

Ранее Гунба потребовал от парламента разобраться в ситуации с отставкой силовиков.

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