Гунба заявил о попытке срыва президентских выборов в Абхазии
Освобождение Дмитрия Кучуберии от должности главы Службы госбезопасности является попыткой срыва президентских выборов в Абхазии, заявил политик Бадра Гунба.
Об этом сообщает Sputnik Aбхазия.
«Мы расцениваем это как попытку сорвать второй тур голосования и оказать давление на граждан нашей страны», — заявил Гунба.
По его словам, произошло грубое нарушение соглашения от 19 ноября 2024 года, которое помогало сохранить мир и стабильность.
Ранее Гунба потребовал от парламента разобраться в ситуации с отставкой силовиков.