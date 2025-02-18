Гунба заявил о попытке срыва президентских выборов в Абхазии

Освобождение Дмитрия Кучуберии от должности главы Службы госбезопасности является попыткой срыва президентских выборов в Абхазии, заявил политик Бадра Гунба.

Об этом сообщает Sputnik Aбхазия.

« М ы р а с ц е н и в а е м э т о к а к п о п ы т к у с о р в а т ь в т о р о й т у р г о л о с о в а н и я и о к а з а т ь д а в л е н и е н а г р а ж д а н н а ш е й с т р а н ы » , — з а я в и л Г у н б а .

По его словам, произошло грубое нарушение соглашения от 19 ноября 2024 года, которое помогало сохранить мир и стабильность.

Ранее Гунба потребовал от парламента разобраться в ситуации с отставкой силовиков.