Рютте: ЕС готов взять на себя вопрос гарантий безопасности для Украины

Лидеры ЕС на саммите в Париже показали готовность взять на себя вопрос предоставления гарантий безопасности для Украины.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте по итогам встречи.
"Готовы и желают. Таков мой вывод из сегодняшней встречи в Париже. Европа готова и желает активизироваться. Лидировать в предоставлении гарантий безопасности для Украины", - написал он в X.
Кроме того, по словам Рютте, в ЕС "готовы и желают инвестировать гораздо больше в безопасность".
"Детали нужно будет решить, но обязательства ясны", - заключил он.
Восемь европейских стран провели в Париже неформальную встречу по Украине по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Во встрече участвовали председатели Евросовета и Еврокомиссии, а также генсек НАТО.