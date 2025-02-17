Рютте: ЕС готов взять на себя вопрос гарантий безопасности для Украины

Лидеры ЕС на саммите в Париже показали готовность взять на себя вопрос предоставления гарантий безопасности для Украины.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте по итогам встречи.

" Г о т о в ы и ж е л а ю т . Т а к о в м о й в ы в о д и з с е г о д н я ш н е й в с т р е ч и в П а р и ж е . Е в р о п а г о т о в а и ж е л а е т а к т и в и з и р о в а т ь с я . Л и д и р о в а т ь в п р е д о с т а в л е н и и г а р а н т и й б е з о п а с н о с т и д л я Украины", - написал он в X.

Кроме того, по словам Рютте, в ЕС "готовы и желают инвестировать гораздо больше в безопасность".

" Д е т а л и н у ж н о б у д е т р е ш и т ь , н о о б я з а т е л ь с т в а я с н ы " , - з а к л ю ч и л о н .

Восемь европейских стран провели в Париже неформальную встречу по Украине по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Во встрече участвовали председатели Евросовета и Еврокомиссии, а также генсек НАТО.